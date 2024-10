Cano encerram jejum e Fluminense derrota Athletico no Brasileiro

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 23, 2024

Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras deu um salto na classificação, assumindo a 11ª colocação com 36 pontos, abrindo uma distância de quatro pontos para a primeira equipe dentro do Z4 (zona do rebaixamento), o Corinthians. Já o Furacão fica na 18ª colocação com 31 pontos.

Apesar de sair com a vitória, o Fluminense não teve facilidades diante de um Athletico-PR que entrou em campo com a clara missão de não oferecer espaços para o adversário. A estratégia do Furacão funcionou bem até os 35 minutos do segundo tempo, quando Cano acabou desviando a bola para o fundo do gol após ela ser levantada na área.