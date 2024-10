Bonucci é anunciado como auxiliar da seleção italiana sub-20

ROMA, 22 OUT (ANSA) - Menos de seis meses depois de ter pendurado as chuteiras, o ex-zagueiro Leonardo Bonucci foi anunciado como novo auxiliar da seleção italiana sub-20.

O ex-defensor da Juventus, campeão europeu em 2021 pela Azzurra, integrará a partir dos próximos compromissos a comissão técnica liderada por Bernardo Corradi.

Bonucci, de 37 anos, disputou sua última partida como jogador profissional em maio e iniciou de forma imediata a carreira de treinador, tanto que será a primeira oportunidade do ex-atleta fora dos gramados.

O ex-jogador declarou que está "orgulhoso" de ter recebido a proposta da Federação Italiana de Futebol (Figc), além de afirmar que será um período para "observar, estudar e aprender".

O primeiro grande torneio de Bonucci em sua aventura no banco de reservas deverá ser a Copa do Mundo sub-20, que ocorrerá em setembro de 2025, no Chile. (ANSA).

