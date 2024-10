Bolsonaro embarca em campanha e diz que dará sugestões se Nunes pedir

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que só dará indicações ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) caso ele peça. Nunes é candidato à reeleição e lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno em São Paulo, contra Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Esta é a primeira agenda de campanha de Nunes com a participação de Bolsonaro. Os dois já estiveram juntos no 7 de setembro e na convenção do MDB, mas o ex-presidente ainda não havia participado de nenhum evento da candidatura de Nunes. Eles se encontraram em um almoço com empresários em uma churrascaria na capital paulista.

Ex-presidente disse que dará sugestões a Nunes, se forem solicitadas. Ele ainda pediu votos para o aliado e fez elogios a si, dizendo ter sido o melhor presidente da República, junto com Michel Temer (MDB), e que é "o ex mais amado do Brasil". Temer também estava no evento.

Bolsonaro endossou discurso de Nunes e falou que a eleição não está perdida para ninguém. "Vamos trabalhar até domingo de tarde", disse. Mais cedo, o prefeito evitou o clima de "já ganhou" em discurso no mesmo compromisso.

Ao lado de Tarcísio e Nunes, Bolsonaro disse que "fará o possível" para estar nas agendas dos candidatos que apoia até o final da semana. Ele negou que ter apoiado Pablo Marçal (PRTB) em algum momento da campanha. "Foi uma dor de cabeça enorme para mostrar que nosso candidato era quem estava dando certo. Só se pode fazer gol se o cara passar a bola para ele. Eu joguei no meio do campo", afirmou. E completou dizendo que "estava feliz com o resultado".

Ex-presidente conversou por telefone com brasileira que falou com Donald Trump nos EUA. Segundo Bolsonaro, a moça que pediu ao ex-presidente americano que evite que os EUA se transformem numa espécie de Brasil é instrutora de tiro. "Ela deu um baita de um recado para nós sem querer", disse Bolsonaro.

Ex-presidente comentou situações em outras capitais. Ele considera que a vitória de Cristina Graeml (PMB) está encaminhada em Curitiba (PR). Ele disse o mesmo sobre as eleições de Lucas Sanches (PL), em Guarulhos (SP); André Fernandes (PL), em Fortaleza, e Bruno Engler (PL), em Belo Horizonte.

Pretendo ficar uma semana pescando na Amazônia após as eleições.

Jair Bolsonaro, em evento de Ricardo Nunes

Inelegibilidade, anistia e 2026

"Anistia é o mais importante para gente", disse Bolsonaro. Ele acredita que o julgamento que o deixou inelegível por oito anos foi "político".

Nós temos centenas de pessoas refugiadas na Argentina por um crime que eles não cometeram. Se nós não chegarmos a um ponto de não nos sensibilizarmos e emocionarmos com isso, nós não somos humanos

Jair Bolsonaro (PL), em entrevista

"Um nome eu indico, o outro ele indica", afirma ex-presidente sobre Senado em São Paulo em 2026. O "outro" em questão é o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro voltou a questionar resultado da eleição de 2022, na qual foi derrotado por Lula (PT). "Em grande parte das sessões da Bahia, acabou meia-noite a votação", disse ele, sem apresentar provas.