Bolsas da Europa fecham em queda pressionadas pelo avanço dos juros

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 22, com operadores dividindo atenções entre a temporada de balanços e o comportamento errático dos juros nas principais economias do mundo, diante de incertezas em relação aos ciclos de afrouxamento monetário iniciados há pouco.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,14%, aos 8.306,54 pontos. O CAC 40, de Paris, teve leve queda de 0,01%, encerrando em 7.535,10 pontos. O DAX, de Frankfurt, teve perdas de 0,13%, a 19.435,61 pontos. As cotações são preliminares.

O avanço dos juros dos Treasuries, conforme a economia americana segue resiliente e as incertezas políticas crescem, limitou o apetite por risco em dia de discursos de banqueiros centrais.

Para o Julius Baer, no que toca a eleição norte-americana, a principal incerteza para as ações europeias é o risco de implementação de tarifas por Donald Trump, caso o republicano seja eleito.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que os juros vão continuar caindo, mas a intensidade não está decidida. E o presidente do BC de Portugal, Mário Centeno, afirmou que pode ocorrer uma aceleração no ciclo, enquanto o presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel, comentou que o BC não se comprometeu com trajetória para as taxas. Já Megan Greene, do Banco da Inglaterra (BoE), disse é cedo para começar um ciclo mais sustentado de afrouxamento.

No cenário corporativo, a SAP avançou 2,14%, perdendo força no fim do pregão, após ampliar lucros e melhorar suas projeções para o ano. Enquanto HSBC teve ganhos de 0,90% ao anunciar mudanças em sua operação global.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, caiu 0,07%, para os 11.832,70 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 0,64%, a 34.733,52 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 1,12%, aos 6.554,76 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires