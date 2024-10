Bispo indicado por Papa para consistório renuncia ao cardinalato

CIDADE DO VATICANO, 22 OUT (ANSA) - O papa Francisco aceitou o pedido do franciscano dom Paskalis Bruno Syukur, bispo da diocese indonésia de Bogor, de não ser criado cardeal no próximo dia 7 de dezembro.

O religioso havia sido nomeado pelo líder da Igreja Católica para o consistório no qual vão ser criados, agora, 20 cardeais e não 21.

Segundo comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, Syukur renunciou à sua indicação "pelo seu desejo de crescer ainda mais na sua vida sacerdotal, no seu serviço à Igreja e ao povo de Deus".

Com 62 anos de idade, ele foi nomeado bispo por Francisco em 21 de novembro de 2013, depois de servir de 2001 a 2009 como provincial da Ordem dos Frades Menores na Indonésia. (ANSA).

