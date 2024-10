Atlético de Madrid enfrenta Lille pela terceira rodada da Champions

Alternando altos e baixos nesta temporada, o Atlético de Madrid entra em campo nesta quarta-feira (23) pela terceira rodada da Liga dos Campeões, recebendo com desconfiança no estádio Metropolitano o Lille, protagonista há três semanas da grande surpresa da competição, ao vencer o atual campeão europeu Real Madrid por 1 a 0.

As imagens da inesquecível noite para o Lille remontam a 2 de outubro: a equipe e os torcedores saborearam a vitória sobre o gigante da capital espanhola e seus astros, liderados por Kylian Mbappé.

Esse desempenho deixou claro que a equipe do norte da França é capaz do melhor e do pior, como com a derrota por 2 a 0 em Lisboa para o Sporting, na rodada de abertura da Liga dos Campeões.

O Atlético, comandado pelo técnico Diego Simeone e liderado em campo pelo francês Antoine Griezmann, vem de uma goleada dolorosa por 4 a 0 sofrida em Lisboa diante do Benfica.

- Vários desfalques -

Após essa derrota, o Atlético é o 23º colocado entre as 36 equipes que compõem o novo grupo único da Champions, enquanto o Lille é o 18º.

"É uma equipe que joga muito bem. Venceu o Madrid, no seu campeonato tem competido muito bem... Tem um elenco com jogadores que, pelas características do seu treinador, propõem um jogo vistoso, valente", elogiou Simeone ao falar sobre o Lille nesta terça-feira.

Invicto após a façanha diante do Real Madrid, o Lille vem de um empate sem gols contra o Monaco, em duelo em que não conseguiu aproveitar a vantagem numérica que teve a partir dos 15 minutos.

Seus erros técnicos e falta de ambição provocaram a ira de seu técnico Bruno Genesio: "Talvez eu não esteja falando bem ou somos idiotas, mas fizemos o contrário do que haviamos planejado".

Nesta partida o Lille perdeu para várias semanas Mitchel Bakker, que se junta a uma longa lista de lesionados: Nabil Bentaleb, Ismaily, Hakon Haraldsson, Tiago Santos, Samuel Umtiti e Ethan Mbappé.

- 'Vencer, trabalhar e ter humildade' -

O Atlético, cujos reforços indicaram um salto de qualidade - Julián Álvarez, Robin le Normand, Alexander Sorloth e Conor Gallagher -, ainda está longe da excelência. Em LaLiga está em terceiro, mas sete pontos atrás do líder Barcelona.

Simeone foi questionado em entrevista coletiva o quanto sua equipe precisa de uma grande atuação para ganhar confiança.

"Quando o jogo terminar e tenhamos marcado um gol a mais que o adversário é o que vai determinar se foi bem ou mal feito. Existem muitos conceitos do que é jogar bem, mas o importante é vencer, trabalhar, ter humildade e confiar em nós mesmos. Somos muito capazes", disse o argentino.

Neste momento os 'rojiblancos' têm um problema que já enfrentam há muitos anos: seus atacantes são obrigados a jogar muito longe da baliza adversária, o que faz com que tenham dificuldade de gerar perigo, embora o trio Griezmann-Álvarez-Sorloth seja intimidador no papel.

- Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak - Molina, Giménez, Witsel, Reinildo, Lino - Koke (cap.), De Paul, Gallagher - Griezmann, Sorloth. Técnico: Diego Simeone (ARG)

Lille: Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André (cap.), Mukau - Zhegrova, Ang. Gomes, Sahraoui - David. Técnico: Bruno Genesio (FRA)

Árbitro: Marco Guida (ITA)

pm/mb/dam/iga/aam/mvv

© Agence France-Presse