Ataque de guerrilha e 3 civis assassinados em localidades próximas à sede da COP16 na Colômbia

Guerrilheiros colombianos detonaram explosivos na noite de segunda-feira, durante a passagem de um veículo militar pelo departamento de Cauca, perto da sede da COP16. Três civis também foram assassinados na região, informaram as autoridades nesta terça-feira (22).

Os rebeldes, que fazem parte da guerrilha Estado Maior Central (EMC), reforçaram a ameaça aos participantes da maior cúpula das Nações Unidas sobre biodiversidade, que está sendo realizada na cidade de Cali (sudoeste).

Poucas horas após a abertura do evento, guerrilheiros detonaram "um artefato explosivo durante a passagem de um veículo militar na zona de El Bordo", a cerca de 150 quilômetros de Cali, informou a Terceira Divisão do Exército na rede social X.

"A carga explosiva foi detonada a cerca de 100 metros antes de o caminhão chegar (...) felizmente, não temos feridos", detalhou o general Federico Mejía, comandante do exército na região, em entrevista à Blu Radio.

Em resposta, o exército colombiano "reforçou" sua "ofensiva" contra os guerrilheiros, que controlam plantações de coca no departamento de Cauca.

Na mesma noite, três pessoas foram assassinadas a tiros no município de Suárez, também em Cauca e a cerca de 45 quilômetros de Cali.

As vítimas "são dois homens e uma mulher de uma mesma família que se deslocavam na via que leva à parte alta do corregimento de La Betulia", indicou à Blu Radio Cesar Cerón, prefeito de Suárez, cidade natal da vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez.

Os assassinatos ocorreram em uma área controlada pela unidade "Jaime Martínez", que faz parte do EMC, informou à AFP uma fonte da polícia local.

Sob o comando de Iván Mordisco, o EMC é a maior facção dissidente da extinta guerrilha das Farc e ataca constantemente as forças de segurança no sudoeste da Colômbia.

O EMC foi excluído dos diálogos de paz que o presidente colombiano, Gustavo Petro, mantém com os dissidentes do acordo que desarmou as Farc em 2017.

Cerca de 23.000 pessoas, incluindo uma dúzia de chefes de Estado e uma centena de ministros, se credenciaram para participar da edição mais concorrida da COP, que ocorrerá até 1º de novembro em Cali, em meio a fortes medidas de segurança.

