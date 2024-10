Alemanha identifica primeiro caso da nova variante de mpox

BERLIM (Reuters) - O primeiro caso da nova variante de mpox foi detectado na Alemanha, informou o Instituto Robert Koch (RKI) de saúde pública na terça-feira, acrescentando que considerava baixo o risco para a população em geral.

Em um comunicado, o instituto disse que uma infecção causada pela nova variante, adquirida no exterior, foi detectada em 18 de outubro e observou que o contato físico próximo era necessário para a transmissão.

"O RKI considera atualmente que o risco para a saúde da população em geral na Alemanha é baixo", disse o RKI, acrescentando que estava monitorando a situação de perto e adaptaria sua avaliação, se necessário.

A Organização Mundial da Saúde declarou mpox uma emergência de saúde pública global pela segunda vez em dois anos em agosto, após um surto da infecção viral na República Democrática do Congo que se espalhou para os países vizinhos.

O primeiro sinal de sua disseminação fora do continente africano ocorreu em 15 de agosto, quando as autoridades de saúde confirmaram uma infecção por nova cepa do vírus mpox na Suécia.

(Reportagem de Holger Hansen)