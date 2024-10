Ações da China sobem com medidas de estímulo ao mercado acionário

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China ampliaram seus ganhos nesta terça-feira, com as instituições financeiras locais intensificando o uso da nova ferramenta do banco central para fundos buscando reforçar o mercado acionário.

O banco central do país deu início às suas primeiras operações na segunda-feira com um mecanismo de swap criado para reanimar o mercado de ações, trocando ativos no valor de 50 bilhões de iuanes (7 bilhões de dólares) com corretoras, empresas de fundos e seguradoras.

A China International Capital Corporation (CICC) disse nesta terça-feira que realizou sua primeira compra de ações por meio do mecanismo de swap, enquanto a mídia local informou que outra grande corretora, a Guotai Junan, esperava lançar sua compra de ações no âmbito do programa nesta semana.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,54%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,57%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,1%.

As ações oscilaram nas últimas sessões, depois de uma montanha-russa nas últimas semanas, após uma série de anúncios de medidas por parte de Pequim.

Os investidores tornaram-se cautelosos quanto à possibilidade de o apoio suficiente para reavivar o crescimento.

Ainda assim, a implementação contínua de medidas e os dados de crescimento econômico do terceiro trimestre melhores do que o esperado deram um piso ao mercado de ações, segundo os participantes do mercado.

"Por enquanto, damos às autoridades o benefício da dúvida de que o ciclo de negócios da China melhorará após o mais recente impulso de crescimento", disse Yan Wang, estrategista da China na Alpine Macro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,39%, a 38.411 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,10%, a 20.498 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,54%, a 3.285 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,57%, a 3.957 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,31%, a 2.570 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,03%, a 23.535 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,75%, a 3.587 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,66%, a 8.205 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)