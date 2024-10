3M supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre

A 3M teve lucro líquido de US$ 1,37 bilhão no terceiro trimestre de 2024, revertendo prejuízo líquido de US$ 2,53 bilhões apurado em igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 22. Com ajustes, a multinacional americana registrou lucro por ação de US$ 1,98, superando o consenso da FactSet, de US$ 1,90 por ação.

Já a receita da 3M sofreu aumento anual de 0,4% no trimestre, a US$ 6,3 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 6,06 bilhões.

Para 2024, a 3M ampliou sua projeção para o lucro ajustado por ação, para a faixa de US$ 7,20 a US$ 7,30. A estimativa anterior era de US$ 7,00 a US$ 7,30.

Às 7h45 (de Brasília), a ação da 3M tinha alta de 3,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York.