Trigo: setor do RS pede à Conab novos leilões de apoio à comercialização

Brasília, 21/10 - Entidades do setor produtivo gaúcho pediram à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a realização de leilões de apoio à comercialização da safra de trigo. O pedido foi feito em encontro na última semana com a participação da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) com representantes da empresa pública, informou a BBM em nota.Os leilões para Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), operacionalizados pela Conab, são realizados quando o preço de mercado do cereal está abaixo do preço mínimo estabelecido pela companhia como política para garantia de preço mínimo. De acordo com a bolsa, haverá uma nova reunião da Câmara Setorial das Cultura de Inverno do Rio Grande do Sul com a Conab para avaliação dos certames públicos. As entidades alegaram à Conab que os preços de balcão pagos diretamente ao produtor no Estado estão em média a R$ 65,00 por saca, R$ 13 por saca abaixo do mínimo de R$ 78,51 por saca previsto para a safra atual. Corretoras associadas à BBM relataram também aos representantes da Conab a demora no recebimento do pagamento dos prêmios referentes às operações realizadas em 2023. De acordo com a BBM, a Conab se comprometeu a dar celeridade aos pagamentos com reanálise do processo.