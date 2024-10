Swiatek, Gauff e Zverev disputarão a United Cup, que não terá Sinner e Alcaraz

A polonesa Iga Swiatek, a americana Coco Gauff e o alemão Alexander Zverev vão começar a temporada 2025 do tênis a partir do dia 27 de dezembro deste ano na United Cup, torneio misto por equipes nacionais que não terá a participação do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, de acordo com a programação publicada nesta segunda-feira (21).

Swiatek, número 2 no ranking da WTA, tentará ao lado de seu compatriota Hubert Hurkacz (N.13 na ATP) o título que deixou escapar no ano passado diante da Alemanha.

Na fase de grupos, a Alemanha de Zverev vai enfrentar o Brasil, representado por Thiago Monteiro (N.98 na ATP) e Bia Haddad (N.10 na WTA), e a China da campeã olímpica nos Jogos de Paris Zheng Qinwen (N.7 na WTA).

No total, sete das melhores tenistas do circuito e seis dos 12 melhores no circuito masculino representarão seus países na competição, que será disputada nas cidades australianas de Sydney e Perth e reunirá 16 nacionalidades.

Os grandes ausentes serão o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, números 1 e 2 do mundo, respectivamente. A Itália será representada por Flavio Cobolli (N.31 da ATP) e Jasmine Paolini (N. 6 da WTA) e a Espanha por Pablo Carreño (N.204 da ATP) e Jéssica Bouzas (N. 60 da WTA).

A número 1 do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e o número 5 da ATP, o russo Daniil Medvedev, não vão participar porque seus países estão fora do torneio.

A competição, que serve como preparação para o Aberto da Austrália, distribui pontos que contam nos rankings da ATP e da WTA.

