Suspeito de homicídio se joga do 4º andar para evitar prisão em AL; veja

Um homem se jogou do quarto andar do prédio em que mora, no bairro Benedito Bentes, em Maceió (AL), no sábado (19), para evitar a prisão.

O que aconteceu

Suspeito, de 28 anos, é investigado por participação em um homicídio praticado em 2022. No último final de semana, a Polícia Civil de Alagoas cumpriu mandado de prisão contra o homem, que se jogou pela janela do apartamento em fuga.

Homem caiu no chão sem nenhum tipo de proteção e ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Conforme a PCAL, o suspeito segue internado sob escolta policial e, após receber alta, será transferido para a prisão.

O suspeito é investigado por participar do assassinato de um homem em 2022. Ainda segundo a polícia, a vítima, identificada como Carlos André dos Santos Emídio, foi alvo de uma emboscada no bairro Canaã e morto a tiros.

Assassinato teria sido motivado por vingança. A investigação aponta que Carlos André teria assassinado o irmão do suspeito. A PCAL não detalhou quando o irmão do homem que se jogou do quarto andar foi assassinado. Também não foi revelado se os envolvidos têm antecedentes criminais.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Alagoas. Como o preso não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.