RJ: 190 ônibus sofrem desvios no itinerário devido a conflitos na Muzema

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, de Belo Horizonte

Os itinerários de 190 ônibus tiveram que ser alterados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (21) devido a conflitos que ocorrem na comunidade da Muzema desde sábado (19).

O que aconteceu

Sete linhas tiveram os itinerários alterados, de acordo com nota emitida pela Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, moradores da região relataram tiroteios durante a madrugada.

"Mais um dia em que 190 ônibus não conseguem cumprir seus itinerários na região da Muzema, subtraindo mais uma vez o direito de ir e vir dos cidadãos cariocas", disse a Rio Ônibus. As linhas afetadas foram: 878 (Tanque x Praia da Barra via Rio das Pedras), 555 (Rio das Pedras x Gávea), 557 (Rio das Pedras x Copacabana), 550 (Cidade de Deus x Gávea), 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca), 343 (Jardim Oceânico x Candelária via Rio das Pedras) e 862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca)

Ainda segundo o sindicato, a operação foi normalizada às 8h20. "O Rio Ônibus repudia os atos criminosos que afetam tanto a vida da população e apela para que as autoridades tomem as devidas providências para garantir o direito básico de deslocamento das pessoas", completou a nota.

A Polícia Militar informou em nota que os policiais intensificaram a presença na Comunidade da Muzema e que o Bope continua atuando no local. "A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da população e garantir a continuidade do funcionamento das linhas de transporte público na região, reconhecendo a importância desse serviço para todos."

Os policiais disseram que não houve registro de confrontos na região. Eles afirmam ainda que, durante os dias de ocupação na Muzema, fizeram apreensões de armas de fogo, munições e artefatos explosivos, além da prisão de duas pessoas por associação ao tráfico.

Final de semana violento

No sábado (19), câmeras de segurança da comunidade Muzema, na zona oeste do Rio, registraram homens fortemente armados e vestidos de preto caminhando pelas ruas da região. A suspeita era que os milicianos buscavam retomar o controle territorial da favela, que estava sob exploração do Comando Vermelho.

Quatro ônibus foram sequestrados e usados como barricada na região. Ao todo, 144 veículos já foram interceptados por criminosos em toda a cidade do Rio de Janeiro nos últimos 12 meses.