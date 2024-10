Relatório diz que plataforma de jogos Roblox é 'inferno pedófilo para crianças'

Um relatório publicado pela empresa americana de pesquisa Hindenburg Research define a plataforma de jogos Roblox como um "inferno pedófilo para crianças". Atualmente, o site gratuito e acessível a qualquer pessoa, possui mais de 79,5 milhões de usuários ativos diários no mundo inteiro, sendo especialmente popular entre crianças e adolescentes.

De acordo com o relatório, existem cerca de 50 grupos de adultos na plataforma com mais de 100.000 membros que trocam conteúdos de pornografia envolvendo crianças e solicitam atos sexuais a menores.

O consultor que realizou a pesquisa fingiu ser menor de idade para entender o que uma criança poderia enfrentar usando o site. Ele descobriu que estes grupos são acessíveis a pessoas com menos de 13 anos.

Roblox é uma das maiores plataformas de imersão e conexão, onde os jogos são criados por e para usuários, chamados de "experiências". O desenvolvimento de games e de itens para os avatares é aberto ao público. Qualquer pessoa pode acessar o Roblox Studio, o software de desenvolvimento da plataforma, e colaborar com o ambiente virtual, o que explica o elevado número de jogos disponíveis: mais de 40 milhões.

O princípio do Roblox são jogos com um design bastante simples. Existe, por exemplo, um jogo dos Simpsons onde o jogador deve encontrar o maior número possível de personagens em Springfield, ou um quebra-cabeça com design Playmobil. A plataforma aposta em uma estética atrativa para as crianças.

Rede social para crianças

Metade dos usuários do site tem menos de 13 anos, chegando a ser definido como "uma rede social para crianças", já que na plataforma o usuário tem um perfil personalizado, amigos e pode se comunicar com outras pessoas por meio de um chat.

Mas diferentemente de outras redes sociais, o Roblox não incentiva seus usuários a fornecerem informações pessoais. Por exemplo, não é possível colocar uma foto e, no momento de se cadastrar, é indicado que o usuário deve evitar colocar seu nome ou sobrenome. Além disso, não é necessário um e-mail, apenas a data de nascimento é obrigatória.

Como os usuários podem criar e publicar seu próprio jogo, alguns deles são totalmente inapropriados para crianças, mostra o relatório, citando como exemplo o jogo "Escape to Jeffrey Epstein's Island" (Fuja para a ilha de Jeffrey Epstein, em tradução livre), que usa o nome do bilionário americano que morreu na prisão acusado de tráfico sexual.

Outro jogo "Diddy Party" (Festa do Diddy) se refere ao rapper americano preso por tráfico e agressão sexual. Além disso, mais de um milhão de pessoas teriam jogado um game que envolvia espancar uma pessoa em situação de rua.

Desde a publicação do relatório, estes jogos foram retirados da plataforma. Roblox afirmou que a investigação era enganosa e que a plataforma estava investindo pesadamente em seus esforços para garantir a confiança e a segurança. Após as revelações, as ações da Roblox caíram mais de 4%.

Recentemente a Roblox estreitou laços com a comunidade e desenvolvedores brasileiros, como a participação na gamescom latam, a edição latina do maior evento de games do mundo, em São Paulo, além da presença de uma equipe brasileira totalmente dedicada à relação da Roblox com os desenvolvedores.