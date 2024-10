STF tem princípio de incêndio em prédio anexo; funcionários são retirados

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

Houve um princípio de incêndio em um dos anexos do STF nesta segunda-feira (21). Os prédios foram evacuados. Seis pessoas foram socorridas por inalar fumaça, mas não precisaram de atendimento hospitalar.

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros investiga motivo do acidente. O fogo começou em uma das salas do segundo andar do anexo 2A, por volta das 19h. O prédio é onde ficam os gabinetes dos ministros. Fumaça se espalhou pelos corredores e disparou o alarme de incêndio.

Em nota, o Tribunal disse que todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados. O princípio de incêndio já foi controlado, e o andar só será liberado após passar por uma vistoria na manhã de terça (22).

Leia a nota do STF na íntegra:

Por volta das 19h desta segunda-feira (21), foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme.

O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos.

A origem do foco será investigado juntamente com o Corpo de Bombeiros. Não há registro de feridos até o momento.