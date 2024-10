Premiê italiana se reúne com emir do Catar e reforça vínculo

ROMA, 21 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu nesta segunda-feira (21) o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, e discutiram as relações entre os dois países e os conflitos no Oriente Médio.

De acordo com uma nota divulgada pelo Palazzo Chigi, Meloni e Al-Thani apoiaram o papel da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e destacaram a necessidade de "garantir a segurança do seu pessoal em todos os momentos".

A chefe de governo, que viajou recentemente para Jordânia e Líbano, confirmou seu apoio à mediação de paz na Faixa de Gaza conduzido pelo Catar, juntamente com Egito e Estados Unidos.

Eles também conversaram sobre a "grave crise" das pessoas deslocadas em Beirute.

"Ressaltamos nosso comprometimento em aprofundar nossa parceria estratégica em questões de defesa, tanto em nível militar quanto industrial. Em particular, alavancando as frequentes trocas de visitas e programas e atividades de treinamento conjuntos, expressamos nossa disposição em explorar novas formas de colaboração", destacou Meloni.

"Fizemos um balanço da excelente cooperação que existe em questões regionais e globais. Continuaremos a trabalhar em conjunto para trazer a paz e a estabilidade ao Oriente Médio, e e reafirmamos o nosso apoio a uma solução de dois Estados, com um Estado independente da Palestina vivendo lado a lado com Israel em paz e segurança", finalizou.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, também se encontrou com o emir do Catar e elogiou o "papel positivo" desempenhado pela nação "no apoio à mediação [do conflito] e como promotor de soluções alternativas de negociação". (ANSA).

