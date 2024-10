Policial morre após atirar por acidente na própria perna com revólver no CE

Um sargento da Polícia Militar do Ceará morreu, nesta segunda-feira (21), após sofrer um tiro acidental, disparado por sua própria arma de fogo.

O que aconteceu

O agente, identificado como Francisco José da Rocha Junior, 40, atirou acidentalmente na própria perna. O acidente ocorreu na quinta-feira (17), em uma praça de Canindé, no interior do estado. Ele foi transferido para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje, conforme informações divulgadas pela PMCE.

Militar estava de folga quando disparou acidentalmente em si mesmo. No momento em que foi baleado, Francisco iria guardar sua arma de fogo no bolso, mas o equipamento disparou e atingiu sua perna e provocou lesões na região pélvica do agente.

Francisco ingressou na PMCE em 2007 e atuava como 2º sargento na 3º Companhia do 4ºBPRaio, em Canindé. Em nota, a PMCE afirmou que, "ao longo de 17 anos" na corporação, o policial "desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense".

PMCE também se solidarizou com os familiares do agente. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".