Parte de teto de sala de aula cai em escola na zona norte de São Paulo

A parte do teto de uma sala de aula caiu nesta segunda-feira (21) na Estadual Professor Antônio José Leite na Vila Amélia, na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra parte do teto caído no chão e também sobre as cadeiras e mesas dos estudantes. No registro, de pouco mais de 30 segundos, um dos alunos pega um pedaço do teto que caiu em cima de um caderno na mesa e afirma ser "pesado".

Uma aluna foi atingida na queda da estrutura. Em nota ao UOL, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e informou que uma equipe escolar prestou suporte a estudante. Ela foi levada a uma unidade de saúde, realizou exames e passa bem, conforme a secretaria.

Duas salas de aula foram interditadas após a queda. Segundo a secretaria, uma equipe de engenheiros da FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação) iniciará obras de reparo nas salas interditadas.

Aulas serão realizadas normalmente nesta terça-feira (22). Todavia, as atividades deverão ser realizadas em outros ambientes, como a sala de leitura da escola. "A diretoria de ensino Norte 2 está à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos", finalizou a pasta.