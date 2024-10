Papa Francisco barra discussão sobre mulheres diaconisas

CIDADE DO VATICANO, 21 OUT (ANSA) - O papa Francisco pediu que o Sínodo dos Bispos em curso no Vaticano interrompa as discussões sobre a ordenação de mulheres para o diaconato por considerar que a discussão "não está madura" o suficiente.

O posicionamento do pontífice foi revelado pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernández, aos membros da reunião episcopal.

"O Papa expressou que neste momento a questão do diaconato feminino não está madura e pediu que não discutamos esta possibilidade", indicou o cardeal, tido como um dos mais próximos de Francisco.

Para aplacar descontentamentos de bispos sobre uma suposta falta de atenção do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre o tema, Fernández anunciou que realizará uma reunião com os interessados sobre o assunto na tarde da próxima quinta-feira (24).

Ao mesmo tempo, segundo o Vatican News, Jorge Bergoglio está preocupado com o papel das mulheres na Igreja Católica e pediu ao dicastério para explorar possibilidades que não envolvam a ordenação sacra.

"Não podemos trabalhar em uma direção diferente, mas devo dizer que concordo plenamente", afirmou o cardeal argentino, enfatizando que "pensar no diaconato para algumas não resolve a questão das milhões de mulheres na Igreja".

"Apressar-se em pedir a ordenação de diaconisas não é a resposta mais importante para a promoção das mulheres hoje", acrescentou Fernández.

Por fim, pediu, "especialmente às mulheres deste Sínodo, que ajudem a receber, explicitar e enviar ao dicastério várias propostas sobre possíveis caminhos para a participação das mulheres na Igreja". (ANSA).

