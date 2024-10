Motorista de carreta envolvido em acidente com 9 mortos recebe alta médica

Do UOL, São Paulo

O motorista da carreta que colidiu com uma van que levava uma equipe de remo recebeu alta médica nesta segunda-feira (21). O acidente deixou nove mortos.

O que aconteceu

O condutor, um homem de 30 anos, foi liberado nesta manhã. Ele havia sido socorrido e levado ao Hospital São José, em Joinville, informou a Secretaria Municipal de Saúde ao UOL.

A Polícia Civil do Paraná disse que deve ouvi-lo ainda hoje. Com informações preliminares, corporação entende que motorista pode ter perdido freio do veículo.

A outra vítima, adolescente de 17 anos, também deve receber alta hoje. Ele é o único sobrevivente da van, e aguarda a chegada de seus familiares na unidade hospitalar para ser dispensado. ''Ele possui todos os encaminhamentos necessários para a alta'', explicou a pasta.

Entenda o caso

O grupo de remo, do projeto Remar Para O Futuro, tinha saído de São Paulo em direção à Pelotas (RS). Eles participaram do Campeonato Brasileiro de Remo, na capital paulista, e retornavam para casa quando o acidente ocorreu em Guaratuba (PR).

A van, que levava 10 pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 no km 665 sentido Santa Catarina da pista.

Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta do local e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos que continuavam no local estavam mortos.

Suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. Segundo a PRF, um carro de passeio também foi atingido durante o acidente, mas o motorista não teve ferimentos.

Rodovia está interditada. O sentido Santa Catarina da pista registrava 18 km de congestionamento nesta manhã, segundo a PRF.

Presidente e governador lamentam

O presidente Lula (PT) comunicou que soube das mortes e chamou o acidente de ''trágico''. ''Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou um neto. É irreparável. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas'', disse pelas redes sociais.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também publicou uma nota de pesar. ''Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós'', escreveu pelo X.

Leite ainda disse ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para oferecer apoio aos familiares. ''Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto.''

Além disso, Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. A informação foi confirmado ao UOL pelo Executivo municipal nesta segunda (21).