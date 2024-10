Medidas fiscais são importantes para trabalho do BC, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 21, que medidas para equalizar as contas públicas são importantes para a política monetária, uma vez que a falta de confiança na política fiscal dificulta o processo de convergência da inflação para a meta. Para que possa haver juros mais baixos, ele afirmou, é preciso um choque fiscal positivo.

"Isso é muito importante para nós, no BC, para sermos capazes de diminuir os juros de forma sustentável. Porque, no fim, nossa missão é atingir a meta de inflação, e é muito difícil fazer isso quando existe uma percepção de que o fiscal está desancorado", afirmou, em um evento da 20-20 Investment Association, em São Paulo.

O presidente do BC repetiu que, no mercado, parece haver alguma desconfiança sobre a capacidade do novo arcabouço fiscal entregar as metas propostas. Ele disse que, no noticiário, há sinalizações de que pode haver medidas fiscais após as eleições, o que seria positivo para o BC. Campos Neto também voltou a dizer que, sempre que foi possível conviver com juros sustentavelmente menores no País, isso ocorreu por causa de um choque fiscal positivo.