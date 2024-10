Madrasta é presa suspeita de espancar enteado de 3 anos até a morte no RJ

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (21), por suspeita de espancar o enteado de 3 anos até a morte, em Casimiro de Abreu, na região serrana do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Suspeita do crime estava foragida e foi presa após ser localizada em um sítio também na região serrana do estado. A mulher estava escondida em Aldeia Velha, no município de Silva Jardim, segundo informações da Polícia Civil do Rio.

Madrasta mentiu sobre o que teria acontecido com o enteado ao levá-lo para o hospital. Conforme a PCRJ, inicialmente a suspeita relatou que o motor de um caminhão, que estava escorado em uma parede, teria caído sobre o menino e provocado sua morte.

Laudo de necropsia desmentiu versão da madrasta. Ainda segundo a polícia, o resultado do exame realizado no corpo da vítima comprovou que o menino morreu em decorrência de espancamento.

Caso é investigado pelo 121º DP (Casimiro de Abreu). A mulher foi levada para a delegacia e está à disposição da Justiça. Como ela não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.