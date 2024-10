Luz volta em quase 90% de Havana, mas várias províncias de Cuba continuam sem serviço

Quase 90% dos habitantes de Havana recuperaram, nesta segunda-feira (21), o serviço de energia elétrica, no quarto dia do apagão nacional em Cuba, embora várias províncias do país sigam sem serviço, informou a empresa energética.

"De acordo com a Empresa Elétrica de Havana, 769.810 clientes, de 301 circuitos, têm eletricidade em Havana, representando 89,3% do total", disse a companhia, citada pelo site de notícias estatal Cubadebate.

lp-rd/mar/rpr/mvv

© Agence France-Presse