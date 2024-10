Lula recebe Padilha e chefe de gabinete no Alvorada depois de cancelar ida à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está despachado nesta segunda-feira, 21, do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, enquanto se recupera do acidente doméstico que sofreu no fim de semana. O Estadão/Broadcast viu o chefe de gabinete do petista, Marco Aurélio, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entrando no local. Depois, chegou o secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual e fotógrafo do presidente, Ricardo Stuckert.

Lula sofreu uma queda no sábado, 19, bateu a cabeça e precisou ir para o hospital. O presidente embarcaria para a Rússia no domingo, 20, para participar da cúpula dos Brics. A viagem, porém, foi cancelada por causa da queda. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, o petista está despachando do Alvorada nesta segunda-feira por opção própria, e não por recomendação médica. Ele deve fazer exames de acompanhamento em algum momento dos próximos dias.

No sábado, a assessoria de imprensa do Planalto comunicou que o petista participará das atividades do Brics por videoconferência. A nota não mencionou o acidente. Disse apenas que o presidente não iria fisicamente ao evento "devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração".