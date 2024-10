Kamala e Trump empatam em Estados cruciais em pesquisa do Washington Post

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump permanecem em uma disputa acirrada em sete Estados cruciais, faltando apenas duas semanas para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa do Washington Post/Schar School nesta segunda-feira.

A ex-promotora democrata lidera na Geórgia por 51% a 47%, enquanto o candidato republicano está ligeiramente à frente no Arizona por 49% a 46%, ambos os resultados dentro da margem de erro de mais ou menos 4,5 pontos percentuais da pesquisa.

Kamala, que se tornou a candidata do partido após o presidente dos EUA, Joe Biden, desistir de buscar a reeleição, também tem vantagem em Pensilvânia, Michigan e Wisconsin -- três Estados onde ela fará campanha nesta segunda-feira com a ex-deputada republicana Liz Cheney.

Trump lidera na Carolina do Norte e está empatado com Kamala em Nevada por 48% a 48%, de acordo com a pesquisa com 5.016 prováveis eleitores entrevistados entre 30 de setembro a 15 de outubro. O ex-presidente fará um comício na Carolina do Norte no final deste segunda-feira, depois de verificar os danos recentes causados pelo furacão Helene.

Trump, 78 anos, está em sua terceira candidatura consecutiva à Casa Branca depois de perder para Biden em 2020. Ele continua atribuindo a derrota de maneira falsa a uma generalizada fraude eleitoral e enfrenta acusações criminais federais e estaduais por esforços para anular os resultados das eleições, entre outras acusações. Trump negou qualquer irregularidade.

Kamala, 60 anos, é uma ex-promotora local, procuradora-geral estadual e senadora dos EUA que tenta reconstruir a coalizão diversificada do partido com jovens eleitores, mulheres e minorias, além de atrair alguns republicanos desiludidos com Trump.

Os resultados desta segunda-feira ecoaram outras pesquisas recentes que constataram uma disputa acirrada nos sete Estados cruciais, mesmo com Kamala mantendo vantagem em todo o país, de acordo com algumas pesquisas.

No geral, 49% dos prováveis eleitores disseram que apoiam Kamala, e 48%, Trump, segundo a pesquisa do Post. De acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos na semana passada, Kamala mantém uma vantagem marginal e estável de 45% a 42% sobre Trump.

No entanto, os resultados do Colégio Eleitoral por Estado determinarão o vencedor da disputa de novembro. Os sete Estados cruciais provavelmente serão decisivos, e as pesquisas com seus prováveis eleitores oferecem uma indicação da disputa até o momento.

