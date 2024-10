Ibovespa avança na abertura com cena corporativa em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava sinal positivo nos primeiros negócios desta segunda-feira, endossado pela alta de commodities e com o noticiário corporativo sob os holofotes, incluindo dados de entregas da Embraer no terceiro trimestre.

Às 10:04, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,06%, a 130.575,04 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, avançava 0,34%.

(Por Paula Arend Laier)