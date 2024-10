Ex-presidente do Peru Toledo é condenado 20 anos de prisão por aceitar propina

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - O ex-presidente peruano Alejandro Toledo foi condenado e sentenciado nesta segunda-feira a 20 anos e seis meses atrás das grades por aceitar propina da gigante da construção Odebrecht.

O veredicto de culpado e a sentença de duas décadas de prisão marcam a primeira condenação de alto nível no Peru relacionada ao escândalo de corrupção da Lava Jato no Brasil.

Toledo, que governou entre 2001 e 2006, recebeu 35 milhões de dólares em subornos da Odebrecht, agora conhecida como Novonor, de acordo com as autoridades, em troca de permitir que a empresa ganhasse a licença para a construção de parte de uma estrada que atualmente liga a costa sul do Peru a uma área amazônica do Brasil.

Toledo, de 78 anos, negou as acusações de lavagem de dinheiro e conluio no julgamento que durou um ano e, em sua intervenção na semana passada, pediu ao tribunal que, no caso de uma condenação, ele pudesse cumpri-la em casa para se recuperar de um câncer.

"Peço-lhes, por favor, que me deixem curar ou morrer em casa", disse ele depois de alegar dramaticamente sua inocência perante os juízes. Os promotores haviam pedido 20 anos e seis meses de prisão.

A sentença foi anunciada em uma sala montada em uma pequena prisão em Lima, construída para abrigar ex-presidentes do país andino, onde Toledo está preso preventivamente desde abril de 2023, quando foi extraditado dos Estados Unidos.

O ex-presidente Pedro Castillo está sendo investigado por rebelião após ter sofrido impeachment no final de 2022, quando tentou dissolver o Congresso e o Judiciário.

O ex-presidente Alberto Fujimori, que foi libertado da prisão em dezembro após um questionável perdão humanitário, também passou 16 anos na prisão e morreu em setembro.

Os escândalos de corrupção da Odebrecht, conhecidos como Lava Jato, que implicaram vários governos latino-americanos, envolveram quase todos os ex-presidentes peruanos. Pedro Pablo Kuczynski e Ollanta Humala estão sendo julgados atualmente.

O ex-presidente Alan García cometeu suicídio em 2019 antes de ser preso em meio a alegações de suborno pela empresa.

Toledo assinou o contrato com a Odebrecht para a construção da estrada no final de seu mandato em 2006, um projeto que foi concluído durante os governos de García e Humala.

