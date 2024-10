Estes 3 treinos para queimar gordura estão entre os melhores, diz a ciência

Existem treinos eficazes para queimar gordura, validados por pesquisas científicas e especialistas na área. Esses métodos comprovados não só ajudam na perda de peso, mas também melhoram a saúde geral e o condicionamento físico. A seguir, veja alguns desses treinos.

HIIT faz perder 93% mais gordura

Uma análise feita por pesquisadores da UFG (Universidade Federal de Goiás), publicada no periódico British Journal of Sports Medicine em 2019, mostrou que, se você quiser emagrecer, vale investir no HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade).

"Nós descobrimos que, no geral, o treino intervalado é mais eficiente, principalmente em relação à economia de tempo", disse Paulo Gentil, coordenador do estudo, em entrevista ao VivaBem.

"A cada minuto que você passa fazendo treino intervalado de alta intensidade, você perde 93% mais gordura do que no treino contínuo. Se esse HIIT ainda for um sprint, você perde 2,59 vezes mais gordura do que em um treino contínuo, ou seja, para quem tem pouco tempo para treinar, a atividade intensa é uma ótima solução."

O HIIT exige muito do organismo, por isso é muito importante realizar exames médicos para saber se você está apto a realizar esse tipo de exercício, e ter acompanhamento de um profissional de educação física.

Pular corda vale por treino inteiro

Imagem: iStock

Segundo uma pesquisa sobre performance esportiva publicada em 2021 no Journal of Sports Science, esse exercício físico trabalha força, velocidade e agilidade e queima, em média, 700 calorias por hora, por ser uma atividade intensa, contribuindo para o controle do peso.

Quem está iniciando ou possui alguma contraindicação deve procurar ajuda de um profissional de educação física. Ele vai orientar sobre a intensidade e a duração adequadas do exercício, além de montar o plano com foco no fortalecimento da musculatura antes de investir com mais ênfase nos saltos com corda.

O uso de um calçado com bom amortecimento também é fundamental, além de roupas mais leves, pela intensidade do treino.

Corrida detona calorias e emagrece

Imagem: iStock

Em 45 minutos de corrida em ritmo moderado, uma mulher de 55 kg queima cerca de 400 calorias — quase o dobro da natação, que detona 220 calorias, e mais do que a bike, que no mesmo tempo gasta 340 calorias. Ela ainda é capaz de aumentar a longevidade em pelo menos três anos, além de diminuir o risco de morte prematura, diz um artigo publicado na revista Progress in Cardiovascular Diseases.

A atividade também estimula o aumento no número e no tamanho das mitocôndrias, estruturas que se tornam mais eficientes em gerar energia. Por isso, esse exercício contribui para a redução de gordura, principalmente visceral, que fica alojada próximo a órgãos vitais e que está muito associada a doenças cardiometabólicas.

Mas é preciso lembrar que o corpo faz adaptações ao longo do tempo, ficando mais econômico e eficiente — ou seja, gasta menos calorias para realizar um exercício conforme seu condicionamento evolui. Portanto, a atividade física não deve ser a única estratégia para emagrecer.

Comece a correr de maneira progressiva, respeitando sua evolução. No início, faça treinos com poucos quilômetros e alterne a corrida com a caminhada. Não queira correr a mesma distância e na mesma velocidade do seu amigo que pratica a atividade há anos, pois você não passou por todas as etapas necessárias para preparar o seu corpo.

"São necessárias de 16 a 24 semanas para haver adaptação a uma nova carga de treinamento. Foque em ficar bom em cada estágio", orienta Rodrigo Lobo, bacharel em educação física pela Escola de Educação Física da USP.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/03/2022, 21/02/2019 e 05/08/2024