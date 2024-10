Equipe de remo envolvida em acidente no PR postou foto comemorando medalhas

A equipe de remo envolvida no acidente no Paraná que deixou nove mortos publicou uma foto comemorando as medalhas conquistadas momentos antes.

O que aconteceu

O grupo estava sendo transportado por um van de São Paulo para Pelotas (RS). Eles voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo quando o veículo foi arrastado por uma carreta em Guaratuba (PR). Sete atletas adolescentes, o treinador e o motorista da van morreram.

Pouco antes do incidente, a equipe, do projeto Remar Para O Futuro, e o vereador Jone Soares, de Pelotas, fizeram uma publicação. No post, eles contavam sobre as dificuldades que passaram até chegar na competição e comemoraram as sete medalhas ganhadas.

Até um dia antes da viagem, atletas não sabiam se conseguiriam viajar. Segundo o relato das redes sociais, eles enfrentavam dificuldades para pagar a viagem. A equipe aguardava uma verba do município ser liberada, que havia sido solicitada por meio de uma emenda.

O coordenador geral do projeto, Fabrício Boscolo, decidiu doar recursos próprios. ''Enfim, desafios que instituições e 'pequenos' projetos enfrentam na sua rotina diária e que infelizmente representam a grande maioria que faz esporte no nosso Brasil'', explicou o post.

Um cenário de incertezas com uma única convicção: nossos jovens estavam prontos para esse grande desafio, mesmo após quase um ano e meio sem competir. Equipe Remo Tissot

Time ficou em 6º lugar geral e ganhou sete medalhas. Ao todo, 32 clubes de todo Brasil participaram do Campeonato, que ocorreu na raia olímpica da USP (Universidade de São Paulo).

Entenda o caso

A van, que levava 10 pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 no km 665 sentido Santa Catarina da pista.

Um adolescente de 17 anos foi socorrido com vida da van. Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville. O adolescente recebeu alta na manhã de hoje.

O motorista da carreta, de 30 anos, ficou ferido, mas já recebeu alta médica. Ele deve ser ouvido ainda hoje pela Polícia Civil do Paraná.

Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta do local e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos que continuavam no local estavam mortos.

Suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. Segundo a PRF, um carro de passeio também foi atingido durante o acidente, mas o motorista não teve ferimentos.

Rodovia está interditada. O sentido Santa Catarina da pista registrava 18 km de congestionamento nesta manhã, segundo a PRF.

Governador lamenta

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), publicou uma nota de pesar. ''Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós'', escreveu pelo X.

Leite ainda disse ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para oferecer apoio aos familiares. ''Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto.''

Além disso, Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. A informação foi confirmado ao UOL pelo Executivo municipal nesta segunda (21).