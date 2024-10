Disney nomeia James Gorman, do Morgan Stanley, para liderar conselho e planeja nomear novo CEO em 2026

(Reuters) - A Walt Disney nomeou nesta segunda-feira James Gorman, do Morgan Stanley, como presidente de seu conselho de administração e disse que anunciará um novo presidente-executivo para substituir Bob Iger no início de 2026, preparando o cenário para a sucessão na empresa de mídia e entretenimento.

Gorman deixará o cargo de presidente do conselho do Morgan Stanley no final de 2024 e assumirá o cargo na Disney em janeiro do próximo ano. Ele atuou como presidente-executivo do banco de Wall Street por 14 anos e é creditado por ter transformado a instituição em uma potência de gestão de patrimônio.

Gorman liderou um plano de sucessão no qual Ted Pick assumiu seu antigo cargo, ao mesmo tempo em que manteve no banco os dois outros candidatos, os executivos Andy Saperstein e Dan Simkowitz, uma raridade em Wall Street.

Essa experiência será útil na Disney, onde Gorman já está, desde agosto, à frente do comitê que busca um sucessor para Iger, que retornou como presidente-executivo da empresa em 2022 para substituir seu sucessor escolhido, Bob Chapek.

Iger, a quem se atribui a construção do império de mídia da Disney, inclusive por meio das aquisições da Pixar, da Marvel e de Star Wars, teve sua data de aposentadoria prorrogada cinco vezes.

Inicialmente, ele havia planejado ficar por dois anos após sair da aposentadoria, mas concordou em estender seu mandato até 2026. Seu contrato termina em dezembro de 2026.

Gorman será o sucessor de Mark Parker, que está deixando o conselho da Disney após nove anos. Parker, que também atua como presidente do conselho da Nike, disse que planeja "focar em outras áreas do meu trabalho."

"Com base em sua vasta experiência, James está orientando habilmente o extenso processo de busca de um novo presidente-executivo, que continua sendo uma das principais prioridades do conselho", disse Parker em um comunicado.

A Disney disse que seu conselho discutiu o planejamento de sucessão em cada uma de suas reuniões regularmente agendadas no ano fiscal de 2024 e continua analisando candidatos internos e externos.

(Por Deborah Sophia, em Bengaluru)