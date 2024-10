Da Renault à BYD, assista aos principais destaques do Salão de Paris 2024

Colunista do UOL e do UOL

Diretamente da capital francesa, o apresentador Jorge Moraes mostra as principais atrações da edição de 2024 do Salão de Paris.

Na edição desta semana do programa Carona, Moraes conta o que marcas como Renault, BYD e BMW estão lançando na Europa e revela quais novidades virão em breve ao Brasil.

Destaque para a profusão de carros híbridos e elétricos que estão tomando as ruas do continente europeu e começam a ganhar força em nosso mercado. Confira!

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

