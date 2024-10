Campos Neto diz que mercado de trabalho apertado pode causar preocupação

(Reuters) - Números positivos do mercado de trabalho no Brasil ainda não apontam conexão direta sobre preços de serviços, mas podem causar preocupação, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em evento da Investment Association, em São Paulo, Campos Neto ainda apontou em apresentação que as expectativas de inflação no Brasil estão desancoradas e o crescimento do país segue robusto e abrangente.

(Por Bernardo Caram)