Café solúvel/Abics: Brasil exporta 2,962 milhões de sacas de janeiro a setembro

São Paulo, 21 - A exportação brasileira de café solúvel alcançou o equivalente a 2,962 milhões de sacas de 60 kg de janeiro a setembro deste ano, o que implica crescimento de 6,8% na comparação com os 2,774 milhões de sacas de igual período de 2023. A receita cambial obtida com os embarques totaliza US$ 657,4 milhões, aumento de 23,2% no mesmo intervalo comparativo, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics).O diretor de Relações Institucionais da Abics, Aguinaldo Lima, disse em comunicado que esse desempenho positivo "indica que o solúvel poderá bater recorde de divisas para o País no ano de 2024". "Condizente com os chamados critérios ESG, o café solúvel do Brasil está preparado para ampliar sua representatividade em novos, emergentes e tradicionais mercados do produto. Se a logística não tiver impacto de atrasos de embarques no País e/ou pelos conflitos geopolíticos no Leste Europeu e no Oriente Médio, teremos um desempenho, em volume, maior do que no ano anterior e, provavelmente, um desempenho histórico em receita obtida com as exportações de solúvel neste ano", acrescentou.Os Estados Unidos, apesar de uma queda de 12,9% nas importações, lideram o ranking dos principais destinos dos cafés solúveis do Brasil de janeiro a setembro de 2024, com a aquisição de 517.111 sacas. Na sequência, a Rússia ocupa a segunda posição, com a compra de 194.522 sacas no intervalo e expressivo incremento de 274,7% ante 2023.Entre os principais importadores, o diretor de Relações Institucionais da Abics destaca o desempenho para nações concorrentes, que produzem café e também industrializam o solúvel, como a Indonésia e o México.Os indonésios importaram 166.813 sacas, apresentando crescimento de 18,7% no comparativo anual e ocupando a terceira colocação no ranking. Já os mexicanos, segundo maiores produtores mundiais de solúvel, chegam ao oitavo lugar na tabela ao ampliarem em 195% a compra do produto brasileiro, que totaliza 121.927 sacas até o momento.Lima também ressalta o desempenho das remessas para o Vietnã, que apresentou um acréscimo de 188,1% nas aquisições, saltando para a 12ª colocação no ranking dos principais importadores dos cafés solúveis do Brasil."Os desempenhos positivos no acumulado de 2024, em volume e receita, assim como o avanço em outras nações produtoras de café e industrializadoras de solúvel, reforçam a qualidade e o respeito aos critérios socioambientais do produto brasileiro, que atendem aos mais diversos e exigentes mercados", comentou o diretor da Abics.Consumo internoDe janeiro ao fim de setembro deste ano, o Brasil consumiu o equivalente a 823.033 sacas de café solúvel, o que representa uma alta de 2,4% em relação às 803.795 sacas absorvidas pelo mercado nacional nos mesmos nove meses de 2023."Esse resultado foi alcançado pelo substancial impulso de 98,2% do solúvel tipo freeze dried, também conhecido como liofilizado, que suprimiu a moderada queda de 3,5% do spray dried, o qual representa 88% do total consumido no país. Já o consumo dos cafés solúveis importados, que respondem por apenas 2% do geral, teve crescimento de 6,9% no período", concluiu o diretor da Abics.