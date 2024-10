BTG Pactual obtém sinal verde para comprar hotéis AccorInvest no Brasil por R$1,7 bi

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - Fundos geridos pelo BTG Pactual receberam na sexta-feira aprovação preliminar do regulador antitruste Cade para comprar as operações hoteleiras da AccorInvest no Brasil por 1,7 bilhão de reais, mostraram documentos regulatórios nesta segunda-feira.

Os fundos do BTG estão adquirindo todos os 18 hotéis da AccorInvest no Brasil, totalizando 2.600 quartos, disseram três pessoas familiarizadas com o negócio.

Os hotéis serão distribuídos em três fundos administrados pelo BTG, disseram as mesmas pessoas, acrescentando que o montante de 1,7 bilhão de reais também compreende investimentos nas propriedades. Os hotéis continuarão a ser operados pela Accor, acrescentaram.

O novo portfólio inclui o Fairmont Copacabana e o antigo Caesar Park, renomeado para a marca Sofitel, ambos no Rio de Janeiro, disseram as fontes.

Após a aprovação preliminar, os membros do tribunal do Cade, e as partes interessadas têm até 15 dias para contestar o acordo.

Com o acordo, os fundos administrados pelo BTG passarão a deter 54 hotéis com aproximadamente 4.300 quartos no Brasil, principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, disseram as fontes.

AccorInvest e BTG não quiseram comentar o acordo.

O BTG, que está em negociações com a Accor desde o início do ano, pretende finalizar a aquisição até o final de 2024, disse uma das pessoas à Reuters.

Os fundos envolvidos na transação agora se concentrarão no fechamento do negócio, mas veem oportunidades futuras no segmento hoteleiro no Brasil, segundo as mesmas pessoas.

Os fundos do BTG têm 5,5 bilhões de dólares em ativos sob gestão no setor imobiliário, a maior parte no Brasil, disseram as pessoas.