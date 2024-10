Boulos promete denúncia grave contra Nunes e nega copiar Marçal em ataques

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta segunda-feira (21), durante sabatina UOL e Folha, que vai apresentar uma "denúncia grave" contra Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição e seu adversário na disputa.

O que aconteceu

Boulos disse que vai começar a apresentar denúncias contra Nunes a partir de amanhã (22). Segundo o candidato do PSOL, as informações serão divulgadas na propaganda eleitoral na TV, que ele afirma ser o meio de comunicação que tem maior alcance. "Nós decidimos usar o maior espaço que nós temos, que é a televisão, para apresentar essas denúncias", afirmou o deputado federal.

Candidato negou que ter adotado a mesma estratégia que Pablo Marçal (PRTB) no 1º turno. "Não é uma emulação, não. A gente precisa dialogar com a sociedade. Às vezes se normaliza tanto um absurdo que, se você não chamar a atenção para ele, [fica esquecido]", afirmou Boulos.

O que eu estou falando sobre o Ricardo Nunes nos debates, nas sabatinas, são verdades. Não são mentiras. É uma estratégia diferente do Pablo Marçal. Por isso, vamos separar o joio do trigo, o que é a tática do Marçal e o que é a minha. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, em sabatina UOL e Folha

Quem emula estratégia é o candidato do MDB, afirmou Boulos. O candidato do PSOL acusou o adversário de reproduzir informações falsas que Marçal usou no primeiro turno. Nas vésperas do primeiro turno, o ex-coach publicou nas redes sociais um laudo médico falso associando Boulos ao consumo de drogas.

O Ricardo Nunes reforçou essas fake news. Ele chegou a perguntas em debates se eu tinha cheirado. Ele reforça essas fake news de uma maneira sorrateira, quando quer confundir as pessoas sobre a diferença que eu faço de traficante e usuário, dizendo que eu sou a favor de drogas de maneira geral. Guilherme Boulos

Nunes também foi convidado a participar de sabatina, mas recusou. Na semana, o candidato do MDB cancelou, de última hora, a participação em um debate entre ele e Boulos organizado pelo pool formado por UOL, Folha e RedeTV!.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Nathália Moreira (estagiária), Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo.