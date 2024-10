Boulos diz, em carta ao povo de SP, que não terá 'amarra ideológica'

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) lançou uma carta ao povo de São Paulo, no mesmo estilo que a que foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando foi eleito pela primeira vez em 2002. "Nosso governo será de diálogo, sem nenhum tipo de amarra ideológica", afirmou, no Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura de São Paulo, no centro da capital.

"Reconheço que muitas vezes nós da esquerda deixamos de falar com tanta gente que também batalha, sofre o dia a dia das periferias e que buscou encontrar sua própria forma de ganhar a vida", disse o deputado federal. "Sei que boa parte de vocês está descrente da política, perdeu a esperança por achar que são todos iguais. E quando a gente vê quem aparece só de quatro em quatro anos, repetindo o que o marqueteiro falou, eu te entendo."

O candidato disse que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) é "fraco e omisso". Ele também salientou que o "pior da política" assumiu o controle do orçamento paulistano. "Muitos ficam assustados com a minha trajetória no movimento social, outros se questionam se vamos conseguir dar conta ou dialogar com quem pensa diferente", disse o parlamentar. "Eu vou fazer valer a participação como forma de governo."

Boulos também anunciou que vai passar a reta final da campanha nas casas de seus apoiadores em lives, 24 horas por dia. Ele começará na zona norte no dia de hoje e dormirá no bairro da Brasilândia. Na terça-feira, 22, o candidato irá para o centro. Na quarta-feira, Boulos dormirá na zona leste, em São Mateus. Por fim, na quinta-feira estará na zona oeste. Já na sexta-feira, vai se preparar para o último debate da TV Globo.