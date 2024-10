Dólar passa de R4 5,70 e Bolsa tem instabilidades com déficit dos EUA

Nesta segunda-feira (21), a Bolsa de Valores de São Paulo operava com instabilidades por volta das 14h. O Ibovespa tinha leve queda de 0,12%, indo a 130.660, ajudado pelo corte de juros na China. Mas a alta da moeda americana causa preocupações hoje.

O dólar vinha sendo negociado em alta de 0,11%, indo a R$ 5,706. O dólar turismo ia a R$ 5,92.

O que está acontecendo?

O dólar começou o dia ameaçando bater o recorde do ano, chegando a R$ 5,733 pela manhã. Em 5 de agosto, o mercado temia recessão nos Estados Unidos, a cotação chegou a R$ 5,75. Nesta segunda, o mercado está muito preocupado com o aumento da dívida americana, segundo Cristiane Quartaroli economista chefe do Ouribank.

O déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024. No ano passado, estava em 6,2%. As receitas adicionais não compensaram o forte aumento dos custos do serviço da dívida durante um período de juros elevados.

Desta maneira, a dívida chegou a US$ 1,833 trilhão em 30 de setembro — 8% a mais que no ano anterior. O déficit é o terceiro maior na história dos Estados Unidos, depois dos de 2020 e 2021, devido à crise da pandemia de covid-19, informou o Departamento do Tesouro nesta sexta-feira (18).

Esse déficit influencia a cotação do dólar no mundo todo, e no Brasil também. "Quando o governo dos EUA aumenta seu déficit, ele geralmente emite mais títulos da dívida pública, os Treasuries. Esses títulos são considerados ativos seguros, e investidores de todo o mundo os compram, principalmente em tempos de incerteza. Isso aumenta a demanda por dólares, pois esses títulos são emitidos e pagos em dólar, elevando seu valor de forma global", explica Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

Há também o "risco Trump". "O aumento do clima de incerteza em relação ao conflito no Oriente Médio e uma eventual vitória do candidato Republicano à presidência dos EUA, ajudam a fortalecer o dólar", diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.

Os conflitos geopolíticos também atrapalham. "Globalmente, as tensões geopolíticas continuam: avanço russo na Ucrânia, movimentação militar chinesa em torno de Taiwan, e o conflito entre Israel e o Hezbollah, após o ataque de 7 de outubro de 2023", diz Gusmão.

Cotação afeta Bolsa

O aumento do risco fiscal nos Estados Unidos pode levar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a aumentar as taxas de juros. O objetivo seria conter a inflação. "Juros mais altos nos EUA tornam o dólar mais atraente para investidores que buscam retornos melhores. Isso aumenta a entrada de capital estrangeiro lá e também aumenta a demanda por dólares no mundo", diz Gusmão.

China

Mais um capítulo da novela chinesa saiu hoje: o Banco do Povo da China (PBoC, banco central do país) cortou as principais taxas de juros em 0,25 pontos percentuais (p.p.), segundo comunicado divulgado pela instituição.

Há quase um mês, a China vem tomando medidas para estimular a economia e tentar chegar a 5% de crescimento este ano. Desta vez, a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi reduzida de 3,35% para 3,1%, enquanto a de 5 anos passou de 3,85% para 3,6%. É o terceiro corte este ano. A perda de ritmo da economia chinesa tem potencial para inibir investimentos e afetar as exportações nacionais. Mas o pacote tem ajudado o Ibovespa nesta segunda.

Embora esperado, o corte não é suficiente para animar o mercado chinês. O custo e a oferta de dinheiro não são o problema real na China. O problema real é a falta de demanda. Por isso, especialistas acreditam que mais estímulos fiscais são necessários.

Petróleo

O aumento das tensões no Oriente Médio faz o preço subir nesta segunda-feira. No momento, a alta se aproximava de 2%.

Focus

A estimativa de inflação do Boletim Focus subiu de 4,39% para 4,50%, exatamente no teto da meta. Um mês antes, ela estava em 4,35%. A pesquisa do Banco Central com cerca de 100 instituições financeiras também aponta que o dólar deve chegar ao final do ano em R$ 5,42, interrompendo uma sequência de três semanas de estabilidade. A estimativa anterior era de R$ 5,40.