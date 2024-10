Transplante de sobrancelha, que atriz fez, usa folículos do couro cabeludo

A atriz Lisandra Souto, 49, contou recentemente que passou por um transplante de sobrancelha. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, ela contou que se sentia incomodada com os pelos.

A minha sempre me incomodou muito porque eu nunca achei ter uma sobrancelha bonita. Ela era inicialmente grossa, mas que ia se tornando fina na ponta. Era algo que me incomodava. Ao longo do tempo fui tentando equilibrar para dar um pouco mais de harmonia, mas só encontrei um tratamento definitivo recentemente. Lisandra Souto ao site Heloisa Tolipan

Como funciona o transplante de sobrancelha?

Procedimento médico-cirúrgico envolve a implantação de folículos capilares na região da sobrancelha. Segundo o dermatologista Fraga Neto, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e da ABCRC (Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar), geralmente, são usados folículos da parte de trás do couro cabeludo na cirurgia.

Geralmente, é realizado pela técnica FUE (Follicular Unit Excision), um método minimamente invasivo que permite a criação de um formato natural, respeitando a proporção estética do rosto do paciente. Fraga Neto, dermatologista

Procedimento é considerado minimamente invasivo e é realizado em sala de cirurgia. Dermatologista explica ainda que é usada anestesia local para o paciente não sentir dor, que pode durar algumas horas após o transplante. "Independentemente do motivo, é essencial que o procedimento seja realizado por um médico dermatologista ou cirurgião plástico capacitado."

Cirurgia pode ser feita por estética ou para situações específicas de saúde. Alguns exemplos envolvem casos de perda de pelos devido a cicatrizes por traumas, queimaduras, excesso da retirada de fios, hipotireoidismo, ou condições como alguns tipos de alopecia, causa constitucional (congênita) ou mesmo para camuflar uma dermopigmentação.

Transplante é indicado para quem deseja preencher falhas ou reconstruir completamente as sobrancelhas. "No entanto, pode ser contraindicado para pacientes com doenças que afetam a cicatrização ou condições autoimunes ativas. Uma avaliação médica detalhada é necessária para determinar a elegibilidade do paciente", diz Neto.

Recuperação é rápida, mas pode ocorrer edema (inchaço) nos primeiros dias. Por isso, é importante seguir as orientações do cirurgião: evitar a exposição solar, não tocar na área e usar produtos adequados para a limpeza e cuidados pós-operatórios. "Os fios transplantados caem nas primeiras semanas, mas novos fios começam a crescer em alguns meses", explica o médico.