Bombou no TikTok: vaporizador de R$ 190 promete tirar sujeira encrustada

Uma solução que promete ajudar a limpar a casa com menos esforço é usar um vaporizador. Com esse produto, dá para remover a sujeira de diferentes superfícies, como cortinas, carpetes, sofás, cadeiras, pias, pisos e paredes. Ele promete eliminar bactérias sem usar produtos químicos, apenas colocando água no reservatório.

E o Guia de Compras UOL encontrou um modelo de vaporizador e higienizador que viralizou no TikTok e tem feito sucesso entre consumidores, da Intech Machine. Veja abaixo o que o fabricante promete sobre o produto e o que diz quem o comprou.

O que a Intech Machine diz sobre esse higienizador?

Exala um vapor que promete dissolver a gordura em várias superfícies, como vidros, azulejos, grelhas e fogões;

Também pode ser aplicado nos rejuntes do banheiro e área de serviço;

Tem potência de 1.200 W;

Para limpar, usa apenas água, cuja temperatura é elevada a mais de 100° C, criando o vapor;

Está disponível em diferentes voltagens (127 V e 220V) -- não é bivolt;

Acompanha acessórios para limpeza, como bico multiuso, rodo, tubo flexível, escova de inox, copo dosador e funil.

O que diz quem o comprou?

Na Amazon, o produto tem nota média de 4,3 (do total de cinco). Confira alguns comentários de consumidores.

Adorei usar pra limpar o banheiro e os cantinhos chatos do chão, usei nos rejuntes da casa e ficou mega limpo e com cara de novo.

Carina

O produto é excelente. Por enquanto, usei no banheiro e aquela sujeira do box que fica agarrada no rejunte, escurecendo, saiu todinha. Fui usando o vapor e passando com uma esponja e saiu tudo. Ficou tudo clarinho. E o vidro do box também ficou todo limpinho.

Luna

É bom para limpeza pontual e de áreas menores, já que o armazenamento de água é pequeno. Gostei muito para limpeza de vidros e banheiro.

Dani

Muito bom, limpa muito facilmente onde está muito sujo. Limpei as beiradas da pia da cozinha, o chão do banheiro e o sofá. Perfeito e econômico.

Bruna Carolina

Pontos de atenção

As principais reclamações registradas por consumidores na Amazon são sobre a dificuldade de manuseio e a necessidade de acionar um botão para o funcionamento. Também há compradores que esperavam que o produto fizesse a limpeza mais facilmente.

É regular. Limpou parcialmente o limo do rejunte. Acredito que, passando mais uma vez, retire o resto. Limpou bem o trilho do box. Não usei em vidros. O manuseio é complicado com a utilização da mangueira, pois fica sem um braço livre. Após uns dez minutos de uso, cansa o braço. Quando esvazia o reservatório de agua, tem que esperar um pouco para abrir e reabastecer. Demorei bastante tempo entre acabar a água, esperar esfriar, reabastecer e esquentar. O cabo poderia ser maior. A tomada é de 20 amperes, o que dificulta o uso.

Ana

Achei fraco. Não remove facilmente a sujeira, como vi em alguns vídeos. Não compraria novamente. O bico redondo já amassou as cerdas no primeiro uso.

Tatiane S.



É necessário apertar o gatilho o tempo todo e isso é cansativo. Fora que as escovas de nylon não duram.

Caroline Rodrigues

