Unifil diz que Exército israelense demoliu 'deliberadamente' uma 'torre de observação'

A força de paz da ONU no Líbano (Unifil) disse neste domingo (20) que o Exército israelense "demoliu deliberadamente" uma de suas posições no sul do Líbano, acrescentando que está mantendo todas as suas posições "apesar da pressão exercida".

Uma "escavadeira" do Exército israelense "demoliu deliberadamente uma torre de observação e a cerca de perímetro de uma posição da ONU" no sul do Líbano, disse a Unifil em um comunicado.

A missão de manutenção da paz da ONU acrescentou que suas forças permanecem em todas as suas posições "apesar da pressão exercida".

"Continuaremos a realizar as tarefas que nos foram confiadas", como "monitorar e contabilizar" a situação na fronteira entre Israel e o Líbano, acrescentou a Unifil.

A força de paz da ONU no sul do Líbano, que conta com cerca de 9.500 soldados de mais de 50 países - incluindo cerca de 900 italianos e 650 espanhóis - acusa o Exército israelense de disparar "deliberadamente" contra suas posições, deixando vários feridos, desde o início da escalada com a milícia pró-iraniana Hezbollah no Líbano, no mês passado.

