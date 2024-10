Lula sofre queda e não viajará para cúpula dos Brics por orientação médica

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no Palácio da Alvorada no sábado e não poderá viajar para a cúpula dos Brics na Rússia por orientação médica, informou o Palácio do Planalto neste domingo.

De acordo com uma fonte do Planalto, Lula escorregou no banheiro da residência oficial, bateu a cabeça e precisou receber cinco pontos no hospital.

Lula deu entrada no sábado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês "com ferimento corto-contuso em região occipital", de acordo com boletim médico. O presidente voltou posteriormente para o Alvorada, onde passou por avaliação médica neste domingo, segundo o Planalto.

Roberto Kalil, médico de Lula de longa data, explicou em entrevista à GloboNews que o presidente teve uma pequena hemorragia cerebral e que a equipe médica contraindicou um voo de longa duração, mas que ele está bem e pode ter atividades normais.

"O que mostra que a queda, que o trauma, foi importante foi que teve esse chamado contra-golpe, e teve pequena hemorragia cerebral na região temporo-frontal do encéfalo", disse Kalil.

"É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, pode aumentar nos dias subsequentes, então a observação é importante", completou.

Segundo nota do Planalto, Lula participará da cúpula do Brics por videoconferência e terá agenda de trabalho normal ao longo da semana.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai chefiar a delegação brasileira que participará da reunião em Kazan, de acordo com nota do ministério.

A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou em publicação no X que conversou com Lula e que ele está bem.

"Apenas se preservando de uma viagem longa, muitas horas de voo, por orientação médica. Amanhã já estará a postos, se dedicando ao Brasil como sempre faz", afirmou.

(Por Camila Moreira em São Paulo e Lisandra Paraguassu em Brasília)