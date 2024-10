Lula cancela viagem à Rússia para cúpula do Brics após acidente doméstico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua viagem à Rússia neste domingo (20) para a cúpula do Brics após sofrer um acidente doméstico, mas participará da reunião por videoconferência, informou a Presidência.

Lula era esperado por seu contraparte russo, Vladimir Putin, que reunirá entre 22 e 24 de outubro diversos líderes mundiais na cidade de Kazan para uma cúpula de aliados e parceiros comerciais a fim de demonstrar o poderio russo e o fracasso da política de isolamento do Ocidente pela guerra na Ucrânia.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", disse o Palácio do Planalto, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu com Lula.

O presidente, porém, participará por videoconferência das deliberações e manterá sua agenda de trabalho esta semana em Brasília, acrescentou.

Por sua vez, o Hospital Sírio-Libanês informou que Lula deu entrada no hospital no sábado "após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso na região occipital".

Segundo a imprensa local, Lula escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ele precisou então receber pontos na nuca.

O voo para a Rússia estava marcado para as 17h deste domingo, mas a equipe médica recomendou ao mandatário "evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades".

A cúpula do Brics seria o primeiro encontro entre Lula e Putin. Em setembro, os dois conversaram por telefone sobre uma proposta conjunta do Brasil e China para encerrar a guerra na Ucrânia.

Putin, alvo de uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional em março de 2023 pela deportação de crianças ucranianas, da qual Kiev acusa Moscou, desistiu de ir à cúpula anterior do Brics na África do Sul.

Na sexta-feira, ele anunciou que não virá ao Rio para participar da cúpula presidencial do G20 em 18 e 19 de novembro, para não "perturbá-la".

