Kamala Harris completa 60 anos e continua a atacar diferença de idade de Donald Trump

Kamala Harris completa 60 anos neste domingo (20), na reta final de uma campanha eleitoral acirrada contra Donald Trump, que, aos 78 anos, é o candidato mais velho a concorrer à Casa Branca, após a retirada do presidente Joe Biden da disputa. Faltando menos de duas semanas para a eleição de 5 de novembro, Harris esteve em uma igreja batista afro-americana lotada para a ocasião, em Stonecrest, na Geórgia.

O público deu as boas-vindas à vice-presidente e candidata à sucessão de Biden cantando "Happy birthday" ("Feliz aniversário"), de Steve Wonder. Convidada pelo pastor Jamal Bryant para falar, Kamala Harris mirou no adversário republicano, sem nomeá-lo. Ela insistiu na "compaixão", no "respeito" e no "amor" diante "daqueles que alimentam divisões entre nós, espalham o medo e causam o caos".

Em sua agenda neste dia de aniversário, Harris, que é batista, previu de participar de um segundo culto em Atlanta da mesma comunidade de fiéis. Essa categoria de eleitores vota tradicionalmente em candidatos democratas, mas Harris tem registrado intenções de voto decepcionantes entre eles. As últimas pesquisas mostram que a democrata e o republicano estão empatados.

Neste domingo, os dois concorrentes fazem campanha na Pensilvânia, à distância um do outro. O estado da região nordeste dos Estados Unidos é considerado central entre os sete estados-chaves para decidir o pleito. Quem vencer na Pensilvânia, será o próximo presidente dos EUA pelo número significativo de delegados que o estado envia ao Colégio Eleitoral.

Donald Trump planeja ir a uma loja da rede McDonald's, onde pretende fazer de conta que é um funcionário da lanchonete por alguns minutos, para se assimilar a Kamala Harris que, segundo o republicano, está mentindo quando diz que trabalhou em sua juventude em um restaurante McDonald's.

Idade: importa ou não?

A questão da idade tem sido um fator relevante nesta campanha. Em meados de julho, Biden abandonou a corrida à reeleição depois de um debate desastroso contra Trump, que já vinha apontando dúvidas sobre a lucidez do presidente de 81 anos. Mas a idade de Trump não parece ser um fator central para os eleitores.

Mesmo assim, a democrata insiste na diferença de idade entre eles. "Donald Trump está cada vez mais instável e inapto" para exercer a função presidencial, declarou Harris no sábado (19), repetindo um ângulo de ataque já utilizado esta semana.

Em Atlanta, Harris acusou Trump de "se esquivar de debates e cancelar entrevistas por exaustão". "Quando ele responde a uma pergunta ou fala em um comício, você já notou que ele tende a sair do roteiro e divagar, e geralmente não consegue concluir uma ideia?", ela apontou.

A quilômetros de distância, Trump rebateu as acusações da rival ficando uma hora e meia em cena em Latrobe, na Pensilvânia, alternando piadas, ataques pessoais, promessas e projeções de clips de campanha.

Durante a semana, Trump já tinha feito um comentário grosseiro sobre a rival: "Kamala Harris é uma "fracassada que não tem a energia nem de um coelho", afirmou. No sábado, o republicano foi mais longe. "Você é uma vice-presidente de merda, a pior, você está demitida, saia daqui", disse ele à multidão, incentivando seus eleitores a lhe enviarem esta mensagem nas urnas.

Em 12 de outubro, a democrata divulgou um relatório médico completo, que a descrevia como estando em "excelente estado de saúde". Trump tem se esquivado deste ato de transparência. Em caso de vitória, ele seria o presidente americano mais velho a prestar juramento sobre a Constituição.

Desde então, Harris aproveita todas as ocasiões para alimentar um debate sobre a capacidade física e mental do adversário, que descartou a ideia de um segundo debate contra ela na TV.

Na terça-feira (15), ela questionou a acuidade mental de Trump, depois de ele interromper uma sessão pública de perguntas e respostas com eleitores na Pensilvânia na noite anterior, preferindo cantar suas músicas favoritas enquanto se levantava e dançava, com o microfone na mão.

Apoiadores famosos

Os dois candidatos estão usando seus últimos dias de campanha nos estados que podem mudar na última hora para um ou outro partido, os chamados estados-pêndulo.

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, tem participado de uma série de eventos ao lado de Trump na Pensilvânia. O bilionário oferece 100 dólares (cerca de 615 reais) a cada eleitor disposto a assinar a petição de sua organização para endossar a candidatura de Trump. Falando em Harrisburg, no sábado, Musk entregou um cheque de 1 milhão de dólares (5,66 milhões de reais) a um desses signatários.

No mesmo dia, Harris contou com o apoio de estrelas da música como a cantora de rap Lizzo e o cantor de RnB Usher para se aproximar de eleitores. Lizzo arrancou aplausos quando disse que os Estados Unidos estão mais do que prontos para receber sua primeira presidente mulher, fazendo alusão a uma frase da música "It's about damn time!", um de seus sucessos.

Um dos maiores astros de Atlanta, Usher, disse aos eleitores de lá que está contando com eles para fazer com que a aspiração da vice-presidente "vá longe" na Geórgia.

Com informações da AFP