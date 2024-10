Forças russas invadem cidade no leste da Ucrânia, dizem blogueiros

MOSCOU (Reuters) - Forças russas estão travando batalhas de rua com tropas ucranianas nos arredores da cidade de Selydove, no leste da Ucrânia, enquanto as forças de Moscou pressionam para ganhar controle sobre toda a região de Donbas, de acordo com blogueiros pró-Rússia.

As forças russas, que o presidente Vladimir Putin ordenou que entrassem na Ucrânia em fevereiro de 2022, avançaram em setembro em seu ritmo mais rápido desde março de 2022, de acordo com dados de código aberto, apesar de a Ucrânia tomar parte da região de Kursk, na Rússia.

O impulso do avanço russo nos últimos meses tem sido na região de Donbas, no leste da Ucrânia, sobre a qual Putin diz que quer ganhar controle total.

Nas últimas semanas, a Rússia cercou cidades na região de Donetsk e, então, as restringiu lentamente até que as unidades ucranianas sejam forçadas a se retirar. De acordo com blogueiros, eles estão fazendo o mesmo com Selydove, que tinha uma população pré-guerra de mais de 20.000.

"Rua por rua, a luta está acontecendo na cidade", de acordo com Yuri Podolyaka, um proeminente blogueiro militar pró-Rússia nascido na Ucrânia. "O ataque a Selydove se intensificou."

Outros blogueiros pró-Rússia publicaram um vídeo de bombardeios intensivos em Selydove. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a filmagem. O Ministério da Defesa russo não comentou e não houve declarações imediatas de Kiev.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, em um relatório no final da tarde de domingo, disse que as forças ucranianas repeliram 15 ataques russos em várias cidades e vilas, incluindo Selydove. O relatório disse que nove batalhas ainda estavam acontecendo na área.

O popular blog de guerra ucraniano DeepState mostrou que Selydove está em mãos ucranianas.

A Rússia controla cerca de 80% do Donbass, que cobre uma área de cerca de metade do tamanho do Estado norte-americano de Ohio, e está avançando para o oeste ao longo de cerca de 100 km da frente de 1.200 km em torno das cidades taticamente importantes de Pokrovsk e Kurakhove.

