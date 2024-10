Tombo de Lula: o que é ferimento corto-contuso e onde fica região occipital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde deste sábado (19), que causou um ferimento corto-contuso na região occipital da cabeça, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele foi atendido na unidade de Brasília e, segundo aliados, não perdeu a consciência.

O que esse ferimento significa?

A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça. Internamente, ao se falar da parte cerebral, é uma área crucial para a visão, explica o neurocirurgião Jamil Farhat Neto. "É onde está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto nessa região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça", ele diz.

Já um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que vai cortar a pele. Guilherme Torezani, neurologista do Hospital Icaraí, acrescenta que, nesses casos, a lesão é provocada por um objeto não afiado. "Ocorre, por exemplo, se você bate a cabeça na quina de uma mesa ou no meio-fio", exemplifica.

Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos. Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.

Como é o tratamento?

O tratamento inicial consiste em limpar e desinfetar o ferimento para evitar infecções. Em alguns casos, pode ser preciso suturar o corte e deixar a pele cicatrizar, como foi o caso de Lula, que levou três pontos no local. Se houver perda de consciência, a indicação é observar a pessoa por alguns dias para avaliar a evolução do quadro, diz Torezani.

Exames de imagem são necessários. O presidente retornou ao Sírio-Libanês neste domingo (20) para novos exames, quando foi orientado a cancelar a longa viagem de avião que faria para a Rússia. Uma tomografia computadorizada pode verificar se há lesões internas, como fraturas ou sangramentos.

Em casos mais sérios, pode ser necessário monitoramento hospitalar e até intervenção cirúrgica. Além disso, medicamentos para controlar a dor e prevenir infecções podem ser prescritos.

Repouso é fundamental, diz Neto, especialmente nas primeiras 48 horas após o trauma. Nesse período, os sintomas ainda podem evoluir, então a pessoa fica sob observação. O tempo de repouso também depende da gravidade do ferimento e da presença ou não de lesões cerebrais.

"Em casos leves, o paciente pode retornar às atividades normais em poucos dias, evitando esforço físico. Já em traumas mais significativos, o repouso pode se estender por semanas, com retorno gradual às atividades conforme a recuperação e orientação médica", diz o neurocirurgião.