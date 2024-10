Transmissão do debate Record ao vivo: veja horário e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

Os candidatos que estão no segundo turno na corrida pela Prefeitura de São Paulo devem debater neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no encontro promovido pela Record em parceria com Estadão e Rádio Eldorado

Como será o debate da Record

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) são os convidados. O debate será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), na plataforma de streaming PlayPlus e nos canais digitais da emissora.

Serão três blocos com rodadas de perguntas diretas entre os candidatos. A mediação será feita pelo jornalista Eduardo Ribeiro.

Previsão de duas horas e regras disciplinares. Os candidatos não poderão abandonar seus púlpitos ou exibir documentos. E será proibido se referir ao adversário usando apelidos ou de forma desrespeitosa.

O candidato perderá 30 segundos de suas considerações finais a cada infração, podendo ser expulso em reincidência. Caso algum postulante não compareça, o debate se transforma em uma sabatina, com duração de 30 minutos.

O segundo turno do pleito municipal acontece em 27 de outubro. Durante a semana, as pesquisas eleitorais mostraram Ricardo Nunes à frente de Guilherme Boulos nas intenções de voto.

Debate Record -- Prefeitura de São Paulo (2º turno)