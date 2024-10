Tênis para dia a dia está com 45% OFF, por R$ 120: 'levinho e confortável'

O tênis Olympikus 146 Ultraleve, da Olympikus, promete leveza e flexibilidade nas passadas. Indicado para o dia a dia, ele tem um cabedal (corpo do calçado) em formato de meia, leve e flexível, segundo o fabricante.

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do produto na Netshoes, em que está custando quase a metade do preço, com 47% de desconto. O tênis é vendido em diferentes numerações (34 a 39) e cores (preto, azul marinho, rosa claro, verde e lilás) — preços podem variar. Veja adiante o que o modelo promete e o que diz quem o comprou.

O que a Olympikus diz sobre esse produto?

Tecnologia Hypersox no cabedal (corpo do tênis): é fácil de calçar e promove um ajuste confortável nos pés;

O cabedal ainda é feito com tecido knit monocolor, que oferece respirabilidade;

Tecnologia Evasense no solado: deixa a pisada mais macia;

Tem fita na parte traseira para facilitar o uso;

Possui palmilha anatômica, composta por espuma e poliéster.

O que diz quem comprou esse tênis?

O tênis é bem avaliado, com nota média de 4,72 (do total de cinco). São mais de 2.000 avaliações do produto. Veja algumas delas

Adorei. É levinho e confortável.

Verônica

Compra perfeita. Ótima qualidade. Tênis muito confortável.

Ana

Tênis leve e supermacio. Para quem tem pés sensíveis/finos, eu recomendo, pois ele tem um formato anatômico que não machuca os pés.

Rosilene dos Anjos Ribeiro



É confortável e tem um bom custo-benefício.

Latif

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam que o tênis não tem um ajuste confortável nos pés. Também há compradores que esperavam que o calçado fosse mais macio e durável.

O modelo adquirido não é confortável. É péssimo para praticar esporte. No primeiro uso fez calo, além disso veio manchado de produto que parece ser cola.

Ísis

Ele é realmente leve, mas duro. Machuca o pé. É muito desconfortável e o solado escorrega. O pior Olimpikus que já comprei até hoje. Não recomendo a compra .

Elisabete

O tênis é ótimo e confortável, porém deixa a desejar na durabilidade. A palmilha começa a desfazer com menos de seis meses de uso.

Lucas

