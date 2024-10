Sargento da PM do RJ é achado morto com marcas de tiros e de queimadura

Um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi encontrado morto, na sexta-feira (18), na Estrada do Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O que aconteceu

O corpo de Anderson Pacheco Teixeira, 47, foi encontrado com marcas de tiros e também sinais de queimadura. Os investigadores também encontraram um veículo incendiado nas proximidades, segundo informações repassadas pela própria PMRJ. A polícia não informou se o carro pertencia ao militar.

Sargento estava em seu dia de folga quando foi morto. Até o momento, a motivação para o crime é desconhecida e ninguém foi preso.

Caso é investigado pela Polícia Civil do Rio. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense estiveram no local do assassinato para colher evidências que possam auxiliar na resolução do crime.

Anderson Pacheco Teixeira deixa a esposa e duas filhas. Por meio de nota, a PMRJ lamentou a morte do soldado, que era lotado no 39º BPM (Belford Roxo).