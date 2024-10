Chuvas em SP deixam ao menos quatro bairros da capital no escuro

Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo

A Enel afirmou que ao menos 700 ocorrências por falta de energia estão sendo atendidas neste sábado (19) na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Quatro bairros da capital ficaram sem energia por causa das chuvas que ocorrem desde a noite de sexta-feira (18).

O que aconteceu

Em comunicado, a empresa citou os bairros paulistanos de Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro. Na Grande São Paulo, os municípios mais atingidos são Cotia, Diadema e Itaperica da Serra.

No total, mais de 138 mil pessoas estão sem luz. Em Cotia, está o maior número relativo: 20 mil clientes da Enel estavam no escuro até o começo da tarde deste sábado.

"Cerca de 2.400 profissionais estão de prontidão", afirmou a empresa. A concessionária havia informado órgãos federais a respeito da ampliação do efetivo devido à previsão de chuvas na capital para o fim de semana.

Neste momento, as equipes da Enel Distribuição São Paulo estão atendendo 700 ocorrências por falta de energia em sua área concessão - 24 municípios da Região Metropolitana, incluindo a capital paulista.

Nota da Enel

Chuva perdeu força na madrugada, afirma Defesa Civil. "O sistema de acumulados meteorológico perdeu força em São Paulo, com maior concentração de chuvas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com isso, o volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado", afirmou o órgão em comunicado na manhã deste sábado.

Mais de 3,1 milhões de clientes da Enel ficaram sem luz desde o dia 11 de outubro. A tempestade, que deixou 7 vítimas, impactou a rede elétrica, principalmente nas regiões Oeste e Sul.

Milhares de casas paulistanas ficaram dias sem luz —o que mobilizou a Aneel. A Agência Nacional de Energia Elétrica disse ontem que deve intimar a Enel por falhas no apagão em São Paulo, mas negou que fará uma intervenção na concessionária.